Si è svolta lunedì 8 aprile nel salone del piano nobile di Palazzo Dellepiane la cerimonia di consegna delle onorificenze al personale della Polizia Locale di Novi Ligure premiato dalla Regione Piemonte negli anni 2023 e 2024. Gli attestati sono stati consegnati dal Sindaco, Rocchino Muliere, il quale ha sottolineato l’impegno e il senso del dovere dimostrati nelle attività svolte quotidianamente a servizio della comunità in diversi ambiti, dalla sicurezza fino all’assistenza nell’espletamento di questioni burocratico-amministrative. Le azioni di servizio premiate si riferiscono a interventi effettuati nel 2018 e nel 2021 a tutela e salvaguardia dei cittadini, in particolare minori e anziani. In questo caso gli attestati sono andati all’Ispettore Annalisa Mirra, all’Ispettore Capo Guido Demaestri (per due episodi), all’Assistente Francesco Raso, all’Assistente Maurizio Valdinazzi, all’Agente Scelto Elisa De Michele, all’Agente Scelto Stefano Rapetti, all’Ispettore Capo Gianfranco Ciminello, all’Agente Scelto Sara Vaghini, agli Agenti Matteo Malvasi e Jacopo Volpe.

Inoltre sono stati consegnati gli attestati per anzianità di servizio (35 anni di Polizia Municipale) al Comandante Armando Caruso, al Commissario Maurizio Martini, all’Ispettore Capo Lucia Bisio e agli Assistenti Giuliana Bisio e Maurizio Valdinazzi.

(Nella foto di gruppo il Sindaco Muliere con il personale presente alla cerimonia di premiazione)