Arriva dalla Polizia Stradale di Rimini il Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Alfredo MAGLIOZZI e dal 3 aprile è il nuovo Dirigente della Polizia Stradale di Alessandria, avvicendando il Primo Dirigente Dott. Franco FABBRI, che lascia la provincia Alessandrina per andare a dirigere la Sezione Polizia Stradale di Torino.

Classe 1970, originario della provincia di Latina, laureato in Giurisprudenza, è nella Polizia di Stato dal 1990 frequentando l’Istituto Superiore della Polizia. Ha prestato inizialmente servizio come funzionario addetto presso il Compartimento Polizia Stradale Veneto e successivamente come Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Venezia, Frosinone, Varese, Latina e infine Rimini.

Dopo circa 4 anni di permanenza nella Polizia Stradale di Rimini, dove ha continuato la “mission” istituzionale della Specialità, nel garantire la sicurezza stradale, collaborando fattivamente con gli enti istituzionali locali nella complessa gestione della viabilità della riviera romagnola, soprattutto nel periodo estivo, meta di turisti provenienti sia da molte località italiane sia Europee, si dice fiero ed orgoglioso di essere stato destinato ad una realtà così prestigiosa ed importante quale è la Polizia Stradale alessandrina.