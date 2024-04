Ha 43 anni, è originario di Genova ma da oltre 25 anni vive a Tortona, città che ama e dove lavora come impiegato presso un ufficio di Amministrazioni condominiali. Parliamo di Alessio Rocca, appassionato sportivo di calcio, tennis, nuoto, camminate e passeggiate con animali. A Tortona, grazie alle numerose aree verdi e ai bellissimi dintorni ha molte opportunità e forse anche questo ha contribuito a fargli amare la nostra città a tal punto di candidarsi a consigliere comunale con la Lista Morreale per dare il suo contributo per migliorare la città.

Alessio tu hai deciso di candidarti per diversi motivi, ma uno in particolare, vero?

Sì, è l’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona. È una tematica importante per tutta la cittadinanza.

Perché proprio l’ospedale?

Oltre ad essere un problema importante ho avuto modo di parlare con alcuni cittadini che la pensano come me sulla situazione dell’ospedale cioè che sia necessario chiedere alla Asl di Alessandria di riaprire urgentemente i reparti mancanti e sarebbe anche utile per incrementare il lavoro in città. Tortona è una città operativa in tutti i campi e di conseguenza merita che tutte le forze si impegnino per un ospedale più efficiente possibile e degno della città e al servizio dei cittadini.

Si può dire che tu abbia una certa esperienza in diversi campi avendo lavorato anche nel settore alberghiero, logistico, in quello di vigilanza e della sicurezza.

Nel caso in cui venissi eletto Consigliere comunale mi batterei per avere ancora più sicurezza in città e in particolare per il lavoro. Offrirei anche il mio impegno per gli anziani per dare loro ancora più assistenza in modo che non si sentano abbandonati e mi batterei anche per i negozianti.

In questa campagna elettorale hai deciso di impegnarti in prima persona ma in che modo?

Sono a disposizione della cittadinanza tortonese e disponibile per qualsiasi problema e/o lamentela ed ascolto di ogni singolo cittadino perché mi sento impegnato nel servizio del territorio e non solo. I miei contatti: Telefono: 3277762172. Email: 1980alessio.rocca@gmail.com

