Sabato 27 aprile si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Azione Tortona che, per motivi organizzativi, si sposterà in via Bandello 29.

Questo evento sarà occasione di rinnovo, al fine di ampliare i nostri progetti e diffondere le nostre iniziative. Dalle ore 17:00 verrà offerto anche un aperitivo a supporto di Andrea Mantovani, nostro presidente e candidato a consigliere comunale nella lista di Fratelli d’Italia.

Dal 2017, anno di fondazione della nostra associazione, abbiamo contribuito alla realizzazione di tante iniziative concrete solidali, sportive e culturali.

All’interno di questo luogo continueremo le nostre attività, come le distribuzioni alimentari, i cineforum e gli incontri con le associazioni sportive, sempre a difesa di Tortona e dei tortonesi.