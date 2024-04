Ritorno alla materia

Tra realtà e reale

Mostra personale di Sara Varvello

a cura di Vittoria Oneto

5-27 aprile 2024

Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura

(Piazza XXXI Martiri 1, Valenza)

Presso Palazzo Valentino – Centro Comunale di Cultura, venerdì 5 aprile alle ore 17.30, inaugurerà la mostra a cura di Vittoria Oneto “Ritorno alla materia – Tra realtà e reale” con le opere dell’artista Sara Varvello.

La mostra organizzata dal Comune di Valenza è promossa dall’Associazione Libera Mente di Alessandria.

Nell’epoca in cui nelle immagini si sovrappongono e mescolano la realtà, il reale, il virtuale; il titolo della mostra evoca da subito il senso di questa esposizione che esprime l’esigenza dell’artista di uscire dalla costrizione della ripetizione, per recuperare un’arte (e, quindi, un’esistenza) non omologata.

Le opere esposte ci immergono in una dimensione riflessiva e ci allontanano dall’eccesso di immagini stereotipate del mondo contemporaneo e del mondo virtuale che opacizzano la nostra coscienza; mondo in cui anche l’arte, a volte, finisce per essere concepita come rappresentazione effimera fino a rendere assente il “reale corpo delle cose”.

Il ritorno alla materia; una materia che rispetta se stessa e le lezioni della natura, liberata dall’idea.

Troviamo forme semplificate, essenziali. Sculture come strutture primarie: un minimalismo che riscopre un nuovo rapporto con lo spirito, il volume e le superfici.

Le opere in ceramica e porcellana smaltata colgono il movimento spontaneo, casuale delle materia e ricostruiscono una nuova dimensione, tra pieghe, curve e lacerazioni; ineluttabilmente paragonate dall’artista al percorso della vita, per sua natura imprevedibile e allo stesso tempo sorprendente.

Nei figurativi su tavola e su carta, le cromie materiche e l’acqua, sono le protagoniste che abitano lo spazio, dando vita a un confine sempre più labile tra ciò che sembra reale e ciò che lo è davvero.

“È sempre con grande piacere che il Comune di Valenza accoglie le proposte espositive e culturali promosse dall’Associazione Libera Mente. Dopo la mostra su Cosimo Zappelli dello scorso anno, nel 2024 Palazzo Valentino ospiterà le opere dell’artista alessandrina Sara Varvello che con il suo lavoro, tra sculture e dipinti, plasma la materia attraverso un lessico raffinato e incisivo” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Biografia

Sara Varvello, artista alessandrina, consegue il diploma in Scultura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. A Milano frequenta l’Accademia Italiana di Restauro nella sezione pittura. Dall’anno 2000 inizia l’attività di insegnamento di Discipline Plastiche e Scultoree e attualmente è docente presso il Liceo Artistico “Carlo Carrà” di Valenza. Negli anni ha continuato parallelamente il suo percorso artistico maturando nuove poetiche e sperimentando diversi generi figurativi. Partecipa attivamente a esposizioni, mostre-mercato di arte moderna e contemporanea.

La mostra sarà visitabile fino al 27 aprile nei seguenti orari:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30/15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00

Per informazioni: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286