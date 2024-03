Nei giorni 28 Febbraio e 29 Febbraio 2024 le classi 4AE, 4BE, 4AM, 5AA, 5AE, 5BE, 5AM e 5AS dell’Istituto Guglielmo Marconi hanno incontrato il Capitano Massimo Calemme e la Tenente Caterina Valletta del Comando della Guardia di Finanza di Tortona.

È stata un’opportunità unica di orientamento per conoscere da vicino la professione di finanziere e i percorsi di studio necessari per raggiungere tale obiettivo. L’incontro è stato caratterizzato da una vivace interazione tra gli studenti e i rappresentanti della Guardia di Finanza, che hanno condiviso esperienze personali, consigli e informazioni sulle varie opportunità di carriera all’interno dell’istituzione. Una delle questioni principali affrontate durante l’incontro è stata quella dei percorsi di studio necessari per diventare un finanziere. Il Comandante Calemme ha sottolineato l’importanza di una solida formazione di base, con particolare attenzione alle materie scientifiche e legali. Il Capitano ha evidenziato come una laurea in materie come Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Informatica e discipline affini possa costituire una solida base per intraprendere la carriera all’interno del Corpo della Guardia di Finanza. Il Tenente della Sezione Operativa ha inoltre aggiunto che la formazione accademica può offrire opportunità come quelle di viaggiare, lavorare e studiare per altre specializzazioni, poiché viene data la possibilità di assentarsi dal lavoro senza essere penalizzati, per poter studiare e integrare le proprie conoscenze investendo su se stessi.

Durante l’incontro, il Comandante Calemme ed il Tenente hanno illustrato diversi interventi significativi recentemente condotti dalla Guardia di Finanza sul nostro territorio, dimostrando così l’importanza e la varietà delle attività svolte dall’ Istituzione. Giuliana della 5^AA riferisce che il caso che più ha colpito la sua classe in quanto maturandi chimici, è legato al sequestro di circa 5.000 prodotti cosmetici come profumi, bagnoschiuma e deodoranti contenenti una sostanza chimica chiamata ‘Butylphenyl methylpropional‘, nota anche come Lilial. Questa sostanza è stata vietata dall’Unione Europea dal 1º marzo 2022 perché può danneggiare il sistema riproduttivo, nuocere alla salute del feto e risulta essere cancerogena. I prodotti sono stati trovati anche in un grande magazzino di Tortona utilizzato da una catena di supermercati. Oltre 1.000 di questi prodotti sono stati ritirati sugli scaffali dove erano collocati vicino a prodotti a norma. Grazie a questa scoperta, sono state inviate segnalazioni ai reparti del Corpo di tutta Italia per sequestrare ulteriori prodotti pericolosi, portando così al sequestro di altre migliaia di confezioni contenenti la sostanza cancerogena.

Federica,Greta e gli studenti delle quarte Informatica, sono rimasti colpiti dall’importanza che le competenze digitali assumono nelle indagini per smascherare le frodi e i reati di natura economica: “per esempio, la scoperta di un’associazione di promozione sociale che operava occultamente come un ristorante, evadendo oltre 1.5 milioni di euro ed omettendo il versamento dell’IVA per ulteriori 150 mila euro. Le indagini incrociate, durate circa tre mesi, hanno portato alla luce un’attività fraudolenta che sfuggiva completamente al sistema fiscale. Il Comandante ha sottolineato come la competenza investigativa abbia consentito di smascherare tale frode, mettendo in luce il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale ed alla criminalità economica”.

E poi ancora sono stati compiuti sequestri di mascherine non a norma durante la pandemia o quello più recente di sigarette prive di autorizzazioni necessarie alla vendita, tutte operazioni che evidenziano l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza nella lotta al contrabbando ed al commercio illegale. Il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Tortona, Capitano Massimo Calemme, ha sottolineato come questi interventi rappresentino solo una piccola parte delle molteplici attività svolte giornalmente dalla Guardia di Finanza, confermando l’importanza della vigilanza e dell’azione preventiva nell’ambito della sicurezza economica e finanziaria del Paese, collaborando strettamente con le autorità competenti per garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela del mercato legale.

L’incontro si è concluso con un messaggio di incoraggiamento da parte del Capitano Calemme e del Tenente Caterina Valletta, che hanno invitato gli studenti a perseguire i propri sogni con determinazione ed impegno, e si sono congratulati per tutto l’interesse dimostrato. In definitiva, l’incontro con la Guardia di Finanza ha offerto a tutti i presenti un’opportunità unica di esplorare le molteplici attività della Guardia di Finanza tese a contrastare gli illeciti di natura economico finanziaria, nonché la possibilità di una futura carriera all’interno di un’istituzione di grande prestigio ed importanza per il Paese, quale è la Guardia di Finanza.

Federica Masci, Greta Brasca Classe 4BE Informatica e Telecomunicazioni

Zedda Giuliana 5^AA Chimica dei materiali e biotecnologie