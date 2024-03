Sabato 16 marzo alle 21.00 il Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia ospiterà Paolo Faroni per la presentazione-spettacolo del suo libro “Mi ami Anto? Un romanzo di trasformazione” (Echos). Letture e improvvisazioni caratterizzeranno l’appuntamento con l’attore, già protagonista della stagione 2024 Civediamolì! lo scorso gennaio con “Perle ai porci. Uno spettacolo generoso”.

Aprile 1999: in una piccola città di provincia del Piemonte – “una di quelle, per intenderci: tanta nebbia, tante zanzare e tanta voglia di suicidarsi” – un giovane con la passione per la scrittura trascorre con gli amici un sabato sera che, all’apparenza, sembra essere uguale a tanti altri e invece non lo è: la notizia della morte di un fraticello scuote la sua memoria e il protagonista è trascinato suo malgrado in una vorticosa ricerca del tempo perduto, dove fantasmi del passato e del presente lo spingono a farsi una domanda forse rimandata troppo a lungo: andarsene o non andarsene? Che in provincia tanto assomiglia al noto quesito amletico: essere o non essere? Ad aiutarlo nella risposta, un monumento ai caduti della Grande Guerra. Osservandolo bene, il giovane vede qualcosa che non aveva mai visto prima: un invito a farla finita. Con cosa – o con chi – lo scoprirete solo alla fine della storia.

Paolo Faroni è nato a Casale Monferrato nel 1975 e si è diplomato in regia alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi nel 2003 ed è un apprezzato autore e attore teatrale. Nel 2009 ha fondato, con il filosofo e tecnico teatrale Massimo Canepa, l’associazione culturale Blusclint, con cui mette in scena i suoi testi che spiccano per il particolare taglio umoristico e satirico. Da più di sei anni conduce laboratori teatrali con ragazzi disabili, portando sul palco folli riscritture di classici.

Ingresso alla presentazione-spettacolo 5.00 euro, prenotazione al numero 3297433720 o via mail a info@spaziovuoto.com.

Prosegue intanto fino a maggio la stagione 2024 Civediamolì! Il prossimo appuntamento è per sabato 6 aprile con la compagnia Petit Soleil che presenterà Motel Babel. I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili telefonando ai numeri 0183960598 – 3297433720 -3737007032 o presso la cassa del teatro. Prezzi: intero 18 € – Allievi laboratorio Lo Spazio Vuoto 12 €.

