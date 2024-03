Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 14 al 20 marzo Race for Glory – Audi Vs Lancia Regia: Stefano Mordini.

Dal 14 al 20 marzo Force of Nature: Oltre l’inganno Regia: Robert Connolly.

Dal 14 al 20 marzo Imaginary Regia: Jeff Wadlow. TORTONA CINEMA HORROR

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Race for Glory – Audi Vs Lancia

Regia: Stefano Mordini. Sceneggiatura: Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio. Fotografia: Luigi Martinucci. Attori: Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Axel Gallois, Giulio Brizzi, Jacopo Rampini. Distribuzione: Medusa Film. Produzione: Lebowski, Rai Cinema, Hanway Films, Davis Films. Paese: Italia, Gran Bretagna, Irlanda, 2024. Durata: 109 min. Genere: Biografico, Drammatico

Race for Glory – Audi Vs Lancia ripercorrere i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally del 1983, raccontando la storica rivalità tra l’imbattibile squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio.

Fiorio che parte in netto svantaggio di fronte alla potenza e alla perfezione meccanica tedesca, non si lascerà scoraggiare e tirerà fuori tutta l’astuzia e l’intuizione italiana per escogitare un piano vincente. Decide così di mettere in piedi una squadra insolita ma competitiva. Il pezzo forte della squadra è il pilota Walter Rohl, asso del volante, a cui chiederà di pilotare una Lancia Rally 037. Comincia così la grande sfida contro il gigante tedesco

Force of Nature: Oltre l’inganno

Regia: Robert Connolly. Sceneggiatura: Robert Connolly. Fotografia: Andrew Commis. Montaggio: Alexandre de Franceschi, Maria Papoutsis. Musiche: Peter Raeburn. Richard Roxburgh, Anna Torv, Deborra-Lee Furness, Robin McLeavy, Sisi Stringer, Lucy Ansell, Jacqueline McKenzie, Tony Briggs. Distribuzione:Notorious Pictures. Produzione: Made Up Stories. Paese: USA, 2004. Durata: 120 min. Genere: Thriller.

Force of Nature: Oltre l’inganno, film diretto da Robert Connolly, racconta come l’agente federale Aaron Falk si ritrovi a indagare sulla scomparsa di una donna, partita per un’escursione con altre cinque compagne e mai tornata. Le indagini tra le montagne porteranno Falk a scoprire una rete di segreti, tradimenti e intrighi, mentre l’agente cerca di capire cosa sia successo durante quelle ore di hiking.

Imaginary

Regia: Jeff Wadlow. Sceneggiatura: Jeff Wadlow, Greg Erb, Bryce McGuire, Jason Oremland. Fotografia: James McMillan. Montaggio: Sean Albertson. Musiche: Bear McCreary. Attori: DeWanda Wise, Tom Payne, Veronica Falcón, Betty Buckley, Taegen Burns, Pyper Braun, Alix Angelis, Cecilia Leal, Matthew Sato. Distribuzione: Eagle Pictures. Produzione: Blumhouse Productions, Lions Gate Films, Tower of Babble Entertainment. Paese: USA, 2024. Durata: 104 min. Genere: Horror.

Imaginary racconta la storia della piccola Alice, che dopo essersi trasferita nella casa d’infanzia della sua matrigna Jessica, trova il suo orsacchiotto Teddy dal quale non si separa più.

Inizialmente sembra essere tutto normale, Alice è particolarmente attaccata a Teddy e gioca con lui come farebbe qualsiasi bambina della sua età. Ma gradualmente, Jessica si rende conto che i giochi si fanno sempre più estremi e inquietanti. La bambina dice che è l’orsacchiotto a ordinarglielo, parla di lui come se fosse un amico immaginario che le suggerisce di fare cose pericolose e fuori dal suo controllo.

La donna, allarmata, decide di chiedere l’aiuto di una psicologa, la dottoressa Alana Soto, e impedisce ad Alice di giocare con Teddy. Ma questo gesto avrà conseguenze inimmaginabili tra cui la scomparsa della bambina.