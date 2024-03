Paura e Trambusto oggi pomeriggio, sabato 16 marzo per una fuga di gas si è verificata in via Giuseppe Di Vittorio, nella zona nord di Tortona. Secondo quanto è stato possibile appurare tutto è iniziato con un forte odore di gas da un alloggio per una bombola di gas che stava perdendo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti e insieme ai Carabinieri di Tortona hanno evacuato lo stabile, poi sono entrati nell’alloggio e hanno provveduto a risolvere il problema ponendo fine alla fuga di gas.

Alla fine tutto si è risolto per il meglio e solo con un po’ di trambusto che gli abitanti del palazzo che hanno dovuto abbandonare per breve tempo la loro abitazione.

Nella Foto in alto i pompieri che arrivano di gran carriera sul posto.