Il Comune di Diano Marina revoca l’ordinanza sindacale di divieto di balneazione del 30 gennaio 2024, che era stata emessa in via cautelare per tutelare la salute pubblica a causa della nota rottura delle centrali di pompaggio di Sant’Anna e di Borgo Paradiso. In data 13 marzo Rivieracqua ha completato i lavori mettendo in servizio anche la centrale di Sant’Anna, completando così la messa in funzione di tutto il sistema fognario. Contestualmente il Sindaco emette una nuova ordinanza di divieto di balneazione – circoscritta alla zona che va dal molo Delle Tartarughe al molo Del Porto e a quella che va dal molo Cavour (zona Incompiuta) fino al confine con Imperia – dovuta a problematiche puntuali già risolte nella zona del molo Cavour/Incompiuta (per le quali si attendono ulteriori rilievi Arpal) e in via di verifica da parte di Rivieracqua in zona porto.

