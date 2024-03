Domani martedì 19 marzo alle ore 16.30 nel centenario della morte di Giacomo Puccini il maestro Marco Reghezza presenta il volume:” Il de bello pucciniano ( Lulu.com) ). Intervengono al piano il maestro Luisa Repola e il soprano Gabriella Carioli.

“In questo libro di gradevole lettura, Marco Reghezza ci propone un percorso molto attendibile e originale per comprendere l’evoluzione e l’influenza dell’inconscio di Puccini nella Successione dei suoi capolavori operistici. … Chi conosce bene l’opera pucciniana probabilmente scoprirà un’immagine nuova del compositore.” (Luciano Miotto Baritono. Introduzione)

Collegandosi a considerazioni di ben noti direttori e studiosi del settore, il lavoro di Marco Reghezza riesamina con severa coerenza la carriera dell’operista, dando vita a un’avvincente trattazione che, partendo da Le Villi, guarda all’agognato traguardo finale di Turandot. L’autore stesso racconta: “Mi addentrai quindi in una selva oscura portando alla luce il conflitto che si era combattuto dentro la mente di Puccini. Una guerra che mi ha suggerito il titolo De bello pucciniano. Un nome che ricorda la faticosa vicenda militare di Cesare nelle Gallie e contemporaneamente il libricino fondamentale scritto da Hanslick nel 1854.” Una nuova lettura dell’opera pucciniana, dunque; un percorso che coinvolge tutta la produzione lirica del compositore toscano, rivelando una singolare evoluzione artistica che di sicuro non lascerà indifferente il lettore.

Marco Reghezza. Diplomato in Pianoforte (1991) e Composizione (1999) presso il Conservatorio Statale “Ghedini” (Cuneo). Ha conseguito la Laurea in Lettere Moderne presso l’Università Statale (Genova, 1994). La sua musica è stata eseguita in diversi paesi europei, USA, Giappone, Australia e trasmessa da RadioRai3 (Italia), Radio Nazionale Bulgara (BNR), Radio Nazionale Austriaca (ORF), Radio Nazionale Spagnola, Radio Vaticana, Radio Cemat, Déjate TV, Costa Noreste Televisión (Spagna), Canal Sevilla Radio TV, TVE 24h International (Spagna), RadioCapital (Argentina), CanalSur, España Radio Visión. Premiato in circa 60 concorsi di composizione: 1° Pr. “Francesc Civil” 2007, (Spagna); 1° Pr. “Weimarer Fruhjahrstage” 2010, Weimar; 2° Pr. “Counterpoint” 2010, New York; 1° Pr. “Sofia” 2011; 1° Pr. “Simon-Verlag” 2012, Berlino; 1° Pr. Central Academy of Arts 2017 (Malta); 1° Pr. “McDonald Music Foundation” 2018 Sydney (Australia); 3° Pr. “FSK” Vienna 2020; 2° Pr. “The New Symphony” Vienna 2020; 2° Pr. “Music Award” Vienna 2020; 1° class. “World Cup” in Composition Vienna 2020; Grand Prix IYMC 2021 (Atlanta) e “Gold Medal Winner as Musician USA 2021 in Composition”; Gran Prix IYMC 2022 (Atlanta), Special Prize “ISE SHIMA” 2022. Una sua foto autografa è esposta al Museo privato “Escudero” di Madrid con quelle di noti artisti, sportivi, attori, politici. Autore con Giovanni Scapecchi e José Manuel De La Fuente dell’opera lirica “Magallanes-Elcano. No hay rosa sin espinas”. Per info: https://www.operamagallanes.com È direttore dell’OpenOrchestra, gruppo musicale composto da giovani esecutori liguri. Docente di Teoria/Composizione presso il Liceo Musicale “Liceo Musicale Bruno” di Albenga (Savona).

Mercoledì 20 marzo ore 16.30 Mons. Giulio Dellavite (Premio Semeria alla Saggistica) presenta l’opera risultata vincitrice:”” Elogio della normalità, riscoprire il divino nella vita di tutti i giorni”, ( Mondadori ). Partecipa lo storico dott. Matteo Moraglia presidente della Giuria tecnica del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria.