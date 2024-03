Tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e come sempre raccontano, con la loro straordinaria varietà, un’Italia che si riconosce sempre di più nella vastità del suo patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

La Delegazione FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano e il Gruppo Giovani FAI di Tortona con i Delegati e i Volontari, Vi invitano alla visita di Palazzo Millelire a Cassano Spinola.

Il Palazzo Millelire nasce come dimora della casata Spinola, una delle più importanti famiglie genovesi e feudatari di Cassano.

Dopo vari passaggi tra i quali la famiglia dei conti Albini-Millelire è attualmente di proprietà della famiglia del Dr. Gian Michele Merloni.

L’edificio, aperto per la prima volta, custodisce una raccolta di opere d’arte del Seicento genovese, un secolo d’oro per la pittura e la scultura, vivificata dai soggiorni di Peter Paul Rubens e del suo allievo Anton Van Dyck. La Pinacoteca di Palazzo Millelire custodisce opere di quel felice periodo tra i quali artisti come Domenico Fiasella, Domenico Piola, Luca Cambiaso, Bernardo Strozzi e tanti altri.

Le visite saranno curate dai Delegati e dai Volontari del FAI (Delegazione e Gruppo Giovani) e dagli Apprendisti Ciceroni delle Scuole Superiori di Tortona.

Il percorso di visita non è accessibile a tutti a causa di barriere architettoniche.





PROGRAMMA

• sabato 23 apertura dalle ore 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:00) e domenica 24 dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:00) e dalle ore 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:00)

• in caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito





CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE

• NON È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

• è suggerito un contributo libero a partire da € 3,00 a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione – sarà anche l’occasione per iscriversi al FAI e/o per rinnovare l’iscrizione.



Correlati