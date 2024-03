Il Casinò di Sanremo apre la stagione eventi con tre protagonisti del mondo dello Spettacolo: Maurizio Lastrico, affermato attore, grande affabulatore del pubblico che lo segue da anni in teatro, sul grande e piccolo schermo; Paolo Migone, attore, regista e autore teatrale e televisivo, capace di dominare la scena con la sua verve comico-ironica e il Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua Band, felice connubio composto da spettacolari numeri di magia ed avvolgenti coreografie su musica sudamericana. Tre appuntamenti di sicuro richiamo, i primi del programma eventi 2024, che riserverà altre esclusive sorprese per la prossima estate in linea con la grande tradizione della Casa da Gioco in termini di intrattenimento. I primi due spettacoli si svolgeranno nel Teatro del Casinò mentre l’esibizione del mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie e la sua Band. su invito, si svolgerà al Roof Garden.

“La proposta d’intrattenimento 2024 coinvolge anche il teatro per permettere ai nostri migliori clienti ma anche ad un pubblico diverso di seguire i professionisti dello spettacolo scelti per allietare alcune serate particolarmente interessanti anche dal punto di vista turistico. Maurizio Lastrico si esibirà infatti, alla vigilia di Pasqua, mentre Paolo Migone proporrà il suo spettacolo nel ponte del 25 aprile. Abbiamo invece riservato alla nostra clientela la serata del 25 maggio organizzata al Roof Garden, incentrata sul filone dell’intrattenimento musicale, con un mixer di magia, bellezza e corografie accattivanti. Sono tre appuntamenti di grande qualità che vanno a supportare il calendario eventi cittadino, con un ritorno nel teatro, una piacevole novità dedicata alla città e anche a chi trascorrerà in quelle date le sue vacanze in Riviera.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Avv. Lucia Artusi e Dott. Eugenio Nocita. “Inauguriamo così la nostra stagione eventi, dando il benvenuto a chi vorrà partecipare, ringraziando, al contempo, i nostri dipendenti che operano per il miglior soddisfacimento della nostra clientela e dei nostri ospiti. “

Biglietti eventi a teatro:

30 marzo 2024 ore 21.30 Maurizio Lastrico “Lasciate ogni menata voi che entrate”

Platea € 25 Galleria €20

26 aprile ore 21.30 Paolo Migone “Completamente spettinato”

Platea € 20 Galleria € 15

I biglietti sono acquistabili al botteghino di Porta Teatro o tramite bonifico bancario.

Per info www.casinosanremo.it

Orari di apertura botteghino a Porta Teatro:

dal 4 marzo al 26 aprile 2024:

lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (eccetto lunedì 1 aprile)

e inoltre nelle giornate di:

30 marzo e 26 aprile: dalle ore 16.00 alle 21.30