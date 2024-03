Il maltempo non ferma Sindaco e comandante dei Carabinieri di Torotna che nella giornata di ieri hanno inaugurato il percorso permanente ad anello dal Palazzetto “Uccio Camagna” in piazza Ubertis, che prosegue sulla via Emilia, attraversando piazza Duomo, per poi salire verso il parco del Castello raggiungendo la torre, simbolo della città. Da lì si scenderà verso sud e, costeggiando l’ospedale “Santi Antonio e Margherita”, e ritorno al punto di partenza.

JTWIA è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. JTWIA si svolge rigorosamente nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Si può scegliere di partecipare alla corsa-camminata in modalità Virtual o in presenza, come singolo o in gruppo.



L’evento è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.



Tortona partecipa con l’inaugurazione di un nuovo percorso cittadino Just The Woman I Am, accreditato dalla Regione Piemonte, grazie all’iniziativa JTWIA ON THE ROAD, missione Comune.

È un progetto pensato per le amministrazioni comunali, nato per creare il percorso JTWIA all’interno del proprio Comune o Circoscrizione, e metterlo a disposizione di cittadini e cittadine. Oltre alle finalità già indicate il progetto mira a promuovere il territorio e le eccellenze del nostro Paese.