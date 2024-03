Continua la mobilitazione contro il deposito di scorie nucleari nell’alessandrino. Martedì 19 marzo toccherà a Novi Ligure ospitare il sesto dei 13 incontri informativi programmati in diversi centri della provincia. La riunione si terrà alle ore 18 nella sala conferenze della Biblioteca Civica, in via Marconi 66. Dopo l’apertura da parte del Sindaco, Rocchino Muliere, e dell’Assessore all’Ambiente, Gianfilippo Casanova, sono previsti un intervento tecnico e un dibattito aperto alle forze politiche, alle associazioni e ai cittadini.

Si tratta di un’iniziativa congiunta dei Sindaci dell’alessandrino, coinvolti nelle aree individuate da Sogin quali potenzialmente idonee per il deposito unico delle scorie nucleari, che si concluderà il 6 aprile prossimo con una manifestazione che si terrà alle ore 15 ad Alessandria. Com’è noto, infatti, il Governo ha avviato la procedura conclusiva per la localizzazione e la costruzione del sito idoneo all’installazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Gli Enti Locali interessati desiderano approfondire insieme a tutti gli “attori principali” del territorio della provincia di Alessandria le loro perplessità, criticità e considerazioni in merito al processo di studio e consultazione pubblica effettuata da Sogin S.p.a., della Carta Nazionale delle aree Idonee (CNAI) e del tema autocandidature per la localizzazione del Deposito Nazionale