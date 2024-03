Ieri pomeriggio presso il Ridotto del Teatro Civico Di Tortona inaugurata la mostra “Il rovello del segno” di Pietro Bisio. La mostra sarà visitabile fino al 28 marzo dal martedì alla domenica con orario 16-19.

Mostra personale di pittura del maestro Pietro Bisio a cura di Manuela Bonadeo e Giuseppe Castelli.



Nato a Casei Gerola nel 1932, viene a contatto con la pittura “sociale” a Voghera, nello studio del suo primo maestro Giansisto Gasparini. Frequenta a Milano l’Accademia delle Belle Arti di Brera dal 1954 al 1958 e segue i corsi di pittura di Aldo Carpi e nel ‘58 di Domenico Cantatore.

In quegli anni, tra ‘54 ed il ‘58, darà vita insieme ad altri artisti ad una serie di lavori che prenderanno il nome di Realismo Critico Essenziale.

Nel marzo 1957 si rivela al premio Diomira e riceve dalla giuria la medaglia d’oro del Senato della Repubblica. Nel corso degli anni Pietro Bisio partecipa a svariate esposizioni in Italia, in Europa e New York. Viene definito dalla critica come interprete di quella “contadinità” che ha tradotto in pittura il mondo in cui è nato, una cultura antichissima legata ai valori della terra e destinata a diversi cambiamenti dal boom economico del secondo dopoguerra.





ORARI

• inaugurazione sabato 16 marzo ore 17:00

• apertura mostra da martedì a domenica ore 16:00/19:00

• finissage giovedì 28 marzo ore 17:00 con brindisi di auguri nel giorno di compleanno del maestro





INFO

Biblioteca Civica via Ammiraglio Mirabello, 1 Tortona

tel. 0131.864444 – e-mail biblioteca@comune.tortona.al.it