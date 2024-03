Si preannunciano molti disagi per oltre un mese e mezzo per le moltissime persone che ogni giorno percosso la ex statale 10 fra Tortona e Alessandria e viceversa: l’Ufficio Stampa del Comune di Alessandria, infatti, ha ricevuto informazione da ANAS Gruppo FS Italiane, comunicazioni in merito al posizionamento di un cantiere per consentire interventi sulla sovrastruttura stradale e la pavimentazione sulla tratta SS 10 Padana Inferiore dal km 102+430 al km 105+600, direzione Tortona, sulla tratta SS 10 Padana Inferiore al km 103+817, Direzione Alessandria e sulla tratta SS 10 Padana Inferiore da km 103+570, Direzione Alessandria, dove sarà istituito un senso unico alternato mediante impianto semaforico, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 25 marzo e sino alle ore 19:00 di lunedì 6 maggio2024.

