Sarà disponibile per i primi di Maggio, in occasione della Festa patronale di Santa Croce il libro “Tortonesi dio ieri, oggi e domani” un libro sulla storia della città di Tortona e dei suoi dintorni che per la prima volta comprende anche tutte quelle persone viventi che sono già entrate nella storia locale per quello che hanno fatto.

E’ un lavoro durato molti mesi e mai tentato prima d’ora che è andato in stampa in questi giorni

Il libro sarà di 194 pagine e comprende oltre 500 persone che hanno lasciato traccia nella storia della zona.

La storia di una città e dei suoi dintorni è fatta dalle persone ma spesso, tanti, pur facendo qualcosa di straordinario vengono dimenticati o non sono valorizzati come dovrebbero. A qualcuno viene intitolata una strada, una piazza o un edificio, ma molti che come tanti altri hanno profuso il loro impegno a favore della città e che forse meriterebbero di più, assolutamente nulla.

Questo libro nasce per non farli cadere nel oblio e per ricordare a tutti la storia ultramillenaria di Tortona e dei dintorni raccontata attraverso le persone.