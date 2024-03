Domani, 24 Marzo, anche la Città di Imperia sarà protagonista del corso fiorito “Sanremo in Fiore”. Il tema portante dell’edizione di quest’anno è l’Outdoor, che riflette l’importanza dell’esplorazione e dell’avventura all’aria aperta. Imperia è stata scelta per rappresentare l’arrampicata, una delle attività outdoor più amate nella regione.

La rappresentazione artistica del carro vede una successione di scene che includono una figura umana stilizzata e infiorata sulla vetta di una montagna, simboleggiante il raggiungimento del traguardo, seguita dalla rappresentazione di una roccia scalata con figure umane in arrampicata.

Lo sfondo omaggia la città di Imperia vista dalle colline, con il mare sullo sfondo, celebrando i cento anni dall’unificazione degli undici antichi borghi e il clima rinomato come il migliore d’Italia.

Il Maestro Massimo Gilardi si è occupato dell’ideazione, progettazione e direzione dei lavori.

“Il nostro carro, dedicato all’arrampicata, non solo celebra la primavera e la natura rigogliosa del nostro territorio, ma offre anche uno sguardo alla ricchezza delle attività outdoor che Imperia ha da offrire durante tutto l’anno grazie al suo clima unico in Italia. La partecipazione all’evento, che storicamente attira turisti e visitatori da molte parti d’Italia, oltre ad essere trasmesso dalla tv nazionale, rientra nelle attività che l’Amministrazione Comunale ha avviato da tempo per la promozione di Imperia a livello nazionale. Sarà una bella giornata di festa e di valorizzazione dello sport e della cultura”, ha commentato l’assessore alla Città Viva, Marcella Roggero.