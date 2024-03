Prosegue l’attività di rinnovamento della Polizia Locale di Imperia dopo l’inaugurazione della nuova sede del Comando e l’ingresso del nuovo comandante Alessio Moriano.

Tra le novità recenti figurano gli investimenti sul parco mezzi, che verrà gradualmente rinnovato con veicoli a basso impatto ambientale e che si è arricchito di due nuovi scooter elettrici per il presidio del territorio, che sono stati consegnati nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Claudio Scajola. Accanto a ciò è stato dato nuovo impulso alla formazione continua degli agenti. Tra le varie attività previste, è stato avviato il corso MGA (Metodo Globale Autodifesa), per fornire agli uomini e alle donne della Polizia Municipale, tecniche utili in situazioni di emergenza.

Sul fronte del personale, per contrastare il calo degli agenti in servizio registrato nel corso degli anni, l’Amministrazione Comunale ha previsto l’assunzione di 23 nuove unità di personale in forza al Comando entro il 2026.

“Stiamo compiendo passi avanti importanti verso una città più sicura e una Polizia Locale più moderna. Gli agenti devono essere messi in condizione di lavorare al meglio, per affrontare il crescente numero di compiti a cui sono chiamati. L’Amministrazione Comunale, a partire dal sindaco Scajola, sostiene il loro lavoro fornendo i mezzi e tutto il necessario per operare bene e in sicurezza. Le politiche di potenziamento e rinnovamento del Corpo vedranno anche un incremento del personale nei prossimi anni, a partire già da 7 nuove assunzioni che verranno effettuate a breve. Prosegue inoltre l’attività di rimozione di veicoli abbandonati sul territorio comunale. L’ultimo caso riguarda l’autobus abbandonato da alcuni giorni nei pressi del Parco Urbano che è stato sgomberato dall’area pubblica in quanto possibile elemento di degrado e rischio per la sicurezza”, commenta l’assessore delegato alla Polizia Locale, Antonio Gagliano.