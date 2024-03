Arquata Scrivia. Si è tenuto presso l’Aula Magna delle scuole medie di piazza Santo Berselli 17 l’incontro degli studenti con i *Carabinieri* sui temi del comportamento alla guida, in particolare dei ciclomotori, con attenzione agli obblighi e alle possibili sanzioni, e sui temi relativi all’abuso di alcool e all’uso di sostanze stupefacenti. Un ruolo centrale l’hanno avuto, come di consueto, il bullismo e il cyber bullismo, gli atti persecutori e le insidie del _web_, spesso derivanti da un uso non consapevole dei _social network_. Presenti gli insegnanti, tra cui la professoressa Cristina Solari, referente dell’istituto scolastico.

Correlati