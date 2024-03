Giovedì 21 marzo, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la Città di Imperia ricorderà gli uomini e le donne che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata con una Santa Messa in loro suffragio presso la Chiesa di Cristo Re.

Durante la celebrazione, che avrà inizio alle ore 10.30, verrà data lettura di alcuni brani dedicati all’impegno per la lotta alle mafie. In collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Imperia, sarà presente alla cerimonia una delegazione di studenti imperiesi.

Contemporaneamente, per l’intera giornata, sui totem multimediali della Città sarà proiettato un messaggio di sensibilizzazione dedicato alla Giornata.