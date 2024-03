Nei prossimi giorni inizieranno i lavori urgenti di riparazione di diversi lampioni spenti ad Alessandria: in attesa di perfezionare il Contratto Consip per la gestione, manutenzione e riqualificazione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione, l’Amministrazione Comunale ha compiuto con uno sforzo straordinario e ha affidato un contratto ponte che interverrà immediatamente a sistemare la maggior parte degli impianti non funzionanti, per i quali sono state ricevute molte segnalazioni da parte dei cittadini negli ultimi mesi, e che gli uffici hanno puntualmente rilevato e tracciato.

I lavori urgenti previsti dal contratto ponte sono divisi in 3 lotti funzionali.

Lotto 1: LAVORI SU N° 78 PL NOTI

Lotto 2: LAVORI SU N°205 PL NOTI

Lotto 3: LAVORI SU GIARDINI USUELLI

SEGNALAZIONI PER GUASTI

Dal 21 marzo 2024 Enel mette a disposizione un servizio di contact center, per canalizzare le puntuali segnalazioni dell’Amministrazione attraverso un sistema multicanale disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, accessibile sia dalle amministrazioni comunali, che dalle forze dell’ordine ed anche dai privati cittadini. Il sistema multicanale è costituito da:

 un numero verde telefonico con chiamata gratuita (800901050), gestito con operatore telefonico, per 24 ore/giorno, per 7 giorni/settimana (senza l’ausilio di sistemi di risposta automatica);

 email sole.segnalazioni@enel.com

Questa prima parte di interventi è stata finanziata con 170 mila euro.