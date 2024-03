Novi Ligure. I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno donato all’Oratorio Centro Giovanile Don Bosco un _Uovo di Pasqua_ con il logo dell’Arma dei Carabinieri, preparato e a sua volta donato dall’azienda dolciaria _Gambarotta_ di Novi Ligure. L’occasione, voluta dai Carabinieri come momento di vicinanza e apprezzamento per l’importante lavoro quotidiano delle suore _Figlie di Maria Ausiliatrice – Salesiane di Don Bosco_, ha dato modo di concordare le modalità di una futura collaborazione finalizzata a sensibilizzare i giovani frequentatori dell’oratorio sui temi della legalità e del rispetto degli altri. La Direttrice dell’oratorio, _Suor Alma Serra_, che accoglie ogni giorno, compreso il sabato sera, decine e decine di giovanissimi, offrendo loro un luogo sicuro, accogliente e inclusivo dove stare in comunità e giocare in tranquillità.

