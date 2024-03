Nella sala gremita per l’occasione e alla presenza di Maria Teresa Ruta, madrina d’eccezione dell’evento promosso dall’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo, dal titolo _“LA PREVENZIONE È DONNA”_, il Maresciallo dei Carabinieri Sara Peluso Comandante della Stazione di Alessandria Cristo, ha ricevuto una targa come riconoscimento e gratitudine per il quotidiano impegno nel sociale e sul territorio in favore della comunità. All’evento, organizzato nell’ambito di _“Marzo Donna”_, hanno partecipato il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Rocco, e il Comandante della Compagnia, Maggiore Davide Sessa, dei Carabinieri di Alessandria.

