Con la _Festa di San Giuseppe_, come consuetudine, sono arrivate in città le giostre, attrazione soprattutto per i più piccoli e, per questo, obiettivo delicato in tema di prevenzione. I *Carabinieri* sono quotidianamente impegnati in servizi di pattuglia, anche a piedi fra le attrazioni, per garantire il sano e sicuro divertimento.

