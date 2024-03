Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 27 febbraio al 6 marzo DUNE – PARTE DUE Regia: Denis Villeneuve.

Dal 29 febbraio al 6 marzo Caracas Regia: Marco D’Amore

8 marzo ore 21, 10 Giornata internazionale della donna C’è ancora domani Regia: Paola Cortellesi

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

DUNE – PARTE DUE

Regia: Denis Villeneuve. Sceneggiatura: Jon Spaihts, Denis Villeneuve. Fotografia: Greig Fraser. Montaggio: Joe Walker. Musiche: Hans Zimmer. Attori: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Stephen Henderson, Souheila Yacoub. Distribuzione: Warner Bros. Paese: USA, Canada, 2024. Durata:166 min. Genere: Fantascienza, Avventura, Drammatico

Dune 2 è il secondo capitolo della saga sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Protagonista della storia è ancora una volta Paul Atreides, che dopo essersi unito a Chani e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori, che hanno distrutto la sua famiglia.

Quest’avventura lo porterà a intraprendere una missione molto importante, che gli permetterebbe di impedire la realizzazione di un terribile futuro, che soltanto lui è capace di prevedere

Caracas

Regia: Marco D’Amore. Sceneggiatura: Marco D’Amore, Francesco Ghiaccio. Fotografia: Stefano Meloni. Montaggio: Mirko Platania. Musiche: Rodrigo D’Erasmo. Attori: Marco D’Amore, Toni Servillo, Lina Camélia Lumbroso, Angela Pagano, Marco Foschi, Brian Parisi. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: Picomedia, Mad Entertainment, Vision Distribution. Paese: Italia, 2024. Genere: Drammatico.

Caracas racconta la storia di Giordano Fonte, uno scrittore partenopeo, tornato a Napoli dopo diversi anni di lontananza. L’uomo gira per una città che inghiotte l’individuo e lo terrorizza, ma al contempo lo affascina. Insieme a lui c’è Caracas, un uomo dell’estrema destra e prossimo alla conversione all’Islam. Caracas cerca qualcosa, una verità sulla vita, che sembra impossibile da trovare.

Giordano con i suoi versi canta un amore impossibile, quello tra Caracas e Yasmina, mentre si addentra in una città, dove ognuno spera di non perdersi mai o di trovare il giusto vicolo per salvarsi. Tutti sognano, dopo un incubo, di poter riaprire gli occhi e di raggiungere, dopo una lunga e oscura notte, una giornata luminosa.

C’è ancora domani

Regia: Paola Cortellesi. Sceneggiatura: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi. Fotografia: Davide Leone. Montaggio: Valentina Mariani, Lele Marchitelli. Attori: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli, Romana Maggiora Vergano, Francesco Centorame, Lele Vannoli, Paola Tiziana Cruciani, Yonv Joseph, Alessia Barela, Federico Tocci, Priscilla Micol Marino, Maria Chiara Orti, Silvia Salvatori, Mattia Baldo, Gianmarco Filippini. Paese: Italia, 2023. Durata: 118 min Genere: Drammatico

C’è ancora domani, film diretto da Paola Cortellesi e sua opera prima, è ambientato nella seconda metà de gli anni ’40 a Roma e racconta la storia di Delia, sposata con Ivano, da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla.

La Capitale è divisa in due: da una parte c’è la spinta positiva, data dalla Liberazione; dall’altra, invece, la miseria che la guerra si è lasciata alle spalle. Ivano è il capofamiglia, nonché capo supremo e padrone, che lavora duramente per portare qualche soldo a casa. Non perde mai l’occasione per sottolineare la cosa, talvolta con un tono sprezzante e altre volte affermandolo direttamente tramite l’uso della cinghia. L’unica persona per cui nutre rispetto è quella canaglia di suo padre, noto come il Sor Ottorino, un anziano rancoroso e spesso tirannico, di cui Delia si occupa come se fosse la sua badante. L’unica in grado di recare sollievo alla donna è l’amica Marisa, con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza e di confidenze intime.

Con l’arrivo della primavera l’intera famiglia è in fermento per il prossimo fidanzamento della primogenita, Marcella. La giovane spera di convolare a nozze con un bravo ragazzo, proveniente dal ceto borghese, Giulio, liberandosi così dal peso della sua famiglia imbarazzante. Anche Delia ripone le stesse speranza di sua figlia, nonostante abbia accettato per sé la vita che le è toccata, aspira a un matrimonio con un buon partito per sua figlia. Quando le giunge, però, una misteriosa lettera, un forte coraggio nascerà nella donna madre e moglie, determinata a rovesciare quei piani fino ad allora prestabiliti e poter finalmente immaginare un futuro migliore, non soltanto per sé stessa.