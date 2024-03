Il 5 marzo al Teatro Sociale di Valenza la prima nazionale di Secondo lei, spettacolo di e Caterina Guzzanti, che con Federico Vigorito offre un punto di vista femminile sulle relazioni di coppia. Il 22 marzo appuntamento con il circo per Let it happen di Cie Laskaskas, anch’esso al debutto in Italia. Il mese si chiude con Le serve: il 28 marzo Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna sono protagoniste del testo di Jean Genet per la regia di Veronica Cruciani.