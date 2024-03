SABATO 9 MARZO

Tortona; ore 15:30 Palazzetto dello Sport Camagna IO CI SARÒ E TU? NON FARE FINTA DI NIENTE Insieme contro la violenza Allenamento benefico di Ginnastica Dinamica Militare Italiana con il coach Fabio Bertoni. A seguire, analisi delle trappole emotive, condizionamenti e problematiche legate al fenomeno della violenza di genere e del bullismo, con interventi del coach Massimo Bobo Romanini di A.s.d. Derthona Combat e Elisabetta Chiodi di Associazione Prassagora. Scopi dell’iniziativa sono essere tutti più consapevoli e informati, confrontarsi e fare squadra su argomenti sociali, essere aperti a riconoscere certe dinamiche per prevenire la possibilità di essere vittima di violenza, saper agire contro la violenza, in ogni sua forma, sia da vittima che da testimone. L’evento è aperto a tutti, donne, uomini e ragazzi, perché ognuno di noi ha il dovere e il diritto di NON FARE FINTA DI NIENTE.



Tortona. ore 16/17/18 MA.DE. VARIUM ET MUTABILE SEMPER FEMINA visite guidate a tema gratuite LA DONNA NEL MITO a cura di Moto Perpetuo. • ore 17 Ridotto Teatro Civico DONNE SENZA CONFINI a cura della Consulta Associazioni di Volontariato Tortona INFO: Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda : tel. 0131.864444 e-mail biblioteca@comune.tortona.al.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 10 MARZO

