Fubine. I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato la proprietaria di un terreno per avere accatastato un ingente quantitativo di traversine ferroviarie di legno in disuso, alcune conficcate nel terreno, impregnate di creosolo, sostanza cancerogena estremamente volatile e inquinante anche per le falde acquifere sottostanti. Stante la pericolosità per la salute, l’area è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro preventivo.

