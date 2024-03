E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 26 marzo 2024 alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

Articolo 66 del Regolamento del Consiglio comunale: comunicazioni del Presidente; Articolo 76 del Regolamento del Consiglio comunale: approvazione verbali delle sedute consiliari in data 28 settembre 2023, 26 ottobre 2023, 28 novembre 2023, 21 dicembre 2023, 01 febbraio 2024; Approvazione della revisione del vigente Regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 46 del 26/10/2023; Approvazione Regolamento comunale della “Consulta comunale per le pari opportunità e la non discriminazione”; Piano di risanamento acustico della Città di Tortona – piano d’azione ex art. 4 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. Approvazione; Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 5/03/2024 “Bilancio di previsione 2024/2026: variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”; Interrogazione presentata dai Consiglieri Vacchini Valeria, Graziano Marcella, Bardone Gianluca: “Chiarimenti sull’istituzione della Consulta comunale dei giovani”; Mozione presentata dai consiglieri Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bardone Gianluca, Bianchi Lorenzo: “Piano per l’integrazione delle alberate e la gestione del verde nel parco del Castello”; Mozione presentata dai Consiglieri Vacchini Valeria, Graziano Marcella: “Adeguamento tariffario dell’abbonamento parcheggi per i commercianti”.

Collegamento alla diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Tortona.