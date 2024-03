Progetto di prevenzione e contrasto alla truffa agli anziani e persone fragili, con azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e formazione a persone che ricoprono ruoli “sentinella” a contatto con potenziali vittime.

Il progetto “Insieme al sicuro” presentato mercoledì 20 marzo presso la Ristorazione Sociale prosegue con l’organizzazione di due incontri formativi che si terranno presso il Comando di Polizia Locale di Alessandria, mercoledì 27 marzo e mercoledì 10 aprile, sempre dalle ore 18:00, entrambi con la finalità di prevenire le truffe e tutelare le vittime.

Gli incontri sono rivolti a tutte le persone che svolgono un lavoro a contatto con persone anziane o persone vulnerabili, come a tutti coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni ed essere più preparati per supportare e aiutare parenti e amici.

Nel corso di ciascun incontro si tratterà delle dinamiche e delle manipolazioni psicologiche, affrontando i cosidetti vissuti e le difficoltà emotive che possono vivere le vittime, inoltre verranno fornite indicazione sulle modalità di autotutela e a chi rivolgersi in caso di necessità

Trattandosi di malaugurate vicende in cui pressochè tutti possiamo incappare, a volte non in modo diretto, viene rivolto invito a diffondere questa utile opportunità: per informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 329 40 70 192, valido anche per iscriversi gratuitamente agli incontri.

Il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Alessandria mediante il proprio Comando di Polizia Municipale viene attuato stretta sinergia con la Prefettura di Alessandria e in collaborazione con l’associazione Human Art di Alessandria.