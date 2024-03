Sgradevole esperienza per due ragazze che stavano viaggiando sul treno regionale proveniente da Savona e diretto a Milano Centrale. Salite sul vagone a Genova Piazza Principe, si sono accomodate sul lato opposto del corridoio rispetto a dove era seduta un’altra ragazza.

Alcune fermate più tardi, un uomo si è seduto a lato dei loro divanetti, di fronte all’altra passeggera, e ha iniziato a esibirsi in atteggiamenti sconvenienti, con sdegno delle malcapitate, coprendosi con dei fogli di carta. Compreso quanto stesse accadendo, le giovani si sono allontanate e hanno tempestivamente avvisato il capotreno. La segnalazione è giunta quindi alla Centrale Operativa dei *Carabinieri* di Novi Ligure e da qui alla pattuglia di Arquata Scrivia che, ricevuto l’allarme, ha raggiunto tempestivamente la stazione ferroviaria, riuscendo a salire in tempo sul treno in transito e a individuare