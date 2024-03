Deflagrazione nella notte all’angolo fra via Mameli e via Cavour. Autori ancora ignoti hanno fatto esplodere, presumibilmente con una miscela a base di acetilene, lo sportello bancomat della filiale _BNL_, da cui hanno asportato denaro in corso di quantificazione. L’edificio, che ospita perlopiù uffici, non ha subito danni strutturali e nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini dei *Carabinieri* per risalire agli autori e recuperare la refurtiva.

