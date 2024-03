È ancora una volta positivo il bilancio dei dati turistici del territorio alessandrino, a conferma di un trend di crescita ripreso velocemente dopo la stagione del Covid. I dati elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte – Visit Piemonte fotografano una situazione in crescita per l’intera regione, con un nuovo record di arrivi e presenze superati (rispettivamente quantificati in 6 milioni e 16 milioni) e una crescita rispetto al 2022 rispettivamente del +9,2% e del +8,6%.

Arrivi e presenze

La conferma di un settore in crescita arriva anche dal territorio alessandrino, dove i dati 2023 raccontano un aumento di presenze ancora più importante: con 363.969 arrivi e 758.195 presenze, Alexala fa registrare un aumento sul 2022 del 13,6% in termini di arrivi e del 12,1% in termini di presenze. Si tratta, insieme ai dati delle Terre dell’Alto Piemonte, della crescita più significativa registrata nell’intera regione, segno dell’andamento positivo di un percorso di promozione e costruzione del prodotto turistico su cui l’ATL ha lavorato a lungo.

Sentiment generale

Anche le analisi sulle recensioni digitali (cresciute dell’1,9% nel 2023) e sul sentiment espresso dagli utenti sono positive: il livello di soddisfazione dei viaggiatori è cresciuto di uno 0,2%, portando il punteggio generale riferito al territorio a 88,2%, contro un sentiment medio a livello nazionale dell’85,4%.

Provenienza e tipologia delle recensioni online dei viaggiatori

Per quanto riguarda la provenienza e la tipologia delle recensioni online dei turisti sul territorio di pertinenza della nostra ATL, il Paese che fa registrare la maggiore attività è la Francia (con il 12,8% delle recensioni online che provengono da Oltralpe), che si conferma un importantissimo mercato di riferimento, insieme ovviamente ai mercati centro e nord europei.

L’Alessandrino viene evidentemente considerata una destinazione adatta a una fuga romantica, visto che il 48,6% delle recensioni dei viaggiatori sono fatte da coppie, contro un 30,6% di recensioni di turisti con figli. Quest’ultimo, a ben guardare, è comunque il dato più alto nell’intera

regione (Cuneese 23,6% – Distretto dei Laghi 26,8% – Langhe Monferrato Roero 20,2% – Terre dell’Alto Piemonte 28,5% – Turismo Torino e Provincia 28,7%), il che posiziona il territorio alessandrino come una potenziale destinazione leader nel settore family friendly.

Affluenze negli IAT

Il ruolo degli IAT – Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica continua a confermarsi un importante riferimento per il turista e un fondamentale punto di racconto per il territorio.

I sei IAT sparsi sul territorio della provincia di Alessandria (Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Ovada, Serravalle/Outlet, Tortona), anche nel 2023, sono stati un avamposto di comunicazione diretta con i turisti, un luogo dove far conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti dell’enogastronomia, le attrattive turistiche, le iniziative e gli eventi, il sistema della mobilità e ogni altra notizia utile.

Nel corso del 2023, il totale di accessi complessivo agli IAT del territorio di pertinenza dell’ATL Alexala è stato di oltre 35mila turisti, con una percentuale di stranieri calcolata oltre il 30%.

I progetti di attrattiva turistica di Alexala

Numerosi sono i progetti e gli eventi a cui, in questo anno, Alexala ha lavorato per garantire questi risultati positivi al territorio. Tra i più importanti, la realizzazione del primo Gravel Testival in Piemonte, appuntamento che ha puntato a rafforzare la percezione del territorio alessandrino come destinazione punto di riferimento nel panorama della gravel bike. C’è stato poi il potenziamento del progetto enoturistico “Cantine Accoglienti”, coordinato da Alexala con il sostegno della Regione Piemonte e lanciato originariamente a settembre 2022, che in quest’ultimo anno è entrato in una nuova fase, con il lancio di una nuova call to action nei confronti delle aziende interessate a partecipare alla formazione e all’inserimento nel circuito. E poi i prodotti turistici outdoor e bike&train; la collaborazione all’interno della rete incoming ViA(E) con l’inserimento di nuove proposte (come quelle che fanno parte delle “Martini Experience”, in collaborazione con Casa Martini), il supporto ai tanti eventi di valore del territorio e la collaborazione con grandi realtà giornalistiche, come “L’Italia che mi piace”, il programma di Alma TV condotto dal celebre giornalista gastronomico Edoardo Raspelli, Camper, il programma di Rai Uno condotto da Marcello Masio “Alle Radici del Gusto”, il format enogastronomico ideato dal direttore de Il Gusto Luca Ferrua, che proprio quest’anno entrerà in una nuova fase, in cui verranno coinvolti i piccoli comuni