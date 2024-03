L’avvenimento è di quelli eccezionali e mai realizzati prima d’ora perché ci sono stati in passato libri che hanno illustrati alcuni personaggi storici deceduti, ma mai nessuno ha provato a cercarli tutti realizzando un libro che non comprende solo coloro a cui state intitolate piazze e strade ma anche quelli viventi e per ognuno in tante o poche righe sono spiegati i motivi per i quali questa persona ha fatto qualcosa di straordinario che rimarrà scolpita nella storia della città.

Un’opera ormai ultimata e che andrà in stampa entro fine mese che è stata realizzata dal Direttore di Oggi Cronaca e non solo entrerà nella storia della città ma sarà diffusa su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, su tutte le librerie online e su quelle fisiche sparse in tutta Italia.

Un’opera sulla storia locale mai realizzata prima d’ora che stante la sua unicità potrà essere utilizzata sia come simbolo di Tortona e del Tortonese, sia come testo nelle scuole locali per far conoscere ai tanti giovani di oggi coloro che hanno reso (e rendono) importante la nostra città e quelle vicine.

Il volume avrebbe dovuto andare in stampa nei giorni scorsi è stato oggetto di ulteriori modifiche e ampliamente che ne hanno ritardato di qualche settimana la stampa. Sarà pronto a fine aprile e sarà disponibile su internet e nelle librerie italiane.