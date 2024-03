“Voci di donne per una cultura del rispetto” è il titolo dell’iniziativa che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria proporrà venerdì 15 marzo nell’ambito di Marzo Donna 2024, evento organizzato dal Comune e dalla Consulta Pari Opportunità della città di Alessandria per raccontare il mondo femminile in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna.

A partire dalle ore 17,00, nel Salone di rappresentanza di via Venezia, 6, la presentazione del libro “SOS Donna, percorsi attivi contro la violenza di genere”, a cura della giornalista e scrittrice Laura Nosenzo, farà da cornice a una riflessione e un approfondimento su alcuni aspetti della medicina di genere.

Partendo dalla narrazione degli interventi di sensibilizzazione messi in atto sul territorio e dalle tematiche affrontate nel libro “SOS Donna, percorsi attivi contro la violenza di genere”, le ospiti dialogheranno con le referenti della Medicina di genere dell’AOU AL Genny Franceschetti, Dirigente Medico della Direzione Medica dei Presidi, e Rossella Sterpone, Responsabile della Psicologia, nonché con le Assistenti Sociali Caterina Pitisano e Silvia Lagorio. In particolare, a intervenire saranno l’autrice Laura Nosenzo, giornalista, scrittrice e ideatrice del Progetto SOS Donna contro la violenza di genere, Eliana Gai, psichiatra, presidente Fondazione Pescarmona, Fondatrice e Past President AIDM Asti, Patrizia Santinon, psicoanalista e Direttrice Scientifica Centro Studi Medical Humanities, e Vincenza Palermo, Presidente Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria.

Da progetto pilota a livello piemontese a libro, SOS donna si racconta in un volume che raccoglie l’esperienza di tre anni di lavoro sul campo a sostegno delle vittime di violenza e per una cultura del rispetto. Gli autori Laura Nosenzo e Delfino Pellegrino sono impegnati in prima persona nel progetto ideato da Agar, Associazione di Promozione Sociale, e ora curato dall’Associazione Mani Colorate: la prima responsabile della comunicazione e ideatrice del sito web sos-donna.it, il secondo fondatore dell’associazione astigiana e curatore delle sezioni psicologiche di SOS donna, oltre che autore e regista di teatro.

L’evento di venerdì è organizzato dal Centro Studi Medical Humanities del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, con il patrocinio di Soroptimist International al fine di proporre un confronto transdisciplinare e transculturale per meglio comprendere le sfide della donna nelle società moderne, plurali e meticce.