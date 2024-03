Sarà dedicato a Costante Girardengo il passaggio in città della Milano-Sanremo, primo grande appuntamento ciclistico del calendario mondiale che si correrà sabato 16 marzo.

Nell’attesa della Classicissima di Primavera, il Museo dei Campionissimi ospiterà la presentazione di due nuovi vini prodotti dall’azienda vitivinicola La Zerba di Tassarolo, uno dedicato a Costante Girardengo e l’altro a Sante Pollastri. Le etichette delle bottiglie sono state realizzate ispirandosi alle storiche copertine de La Domenica del Corriere e riportano nomi particolarmente evocativi: “Costante Il Campione” è un vino vinificato in legno con sei mesi in più di affinamento in bottiglia, “Sante Il Bandito” è vinificato in acciaio ed è un vino dalla beva più veloce. Entrambi risalgono all’annata 2022.

L’evento, al quale parteciperà anche la famiglia Girardengo, prenderà il via alle 10,30

e sarà l’occasione per tutti gli appassionati di rivivere il mito dell’Omino di Novi attraverso immagini inedite e racconti sulle sue imprese sportive. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione del giornalista Luciano Asborno e della Società Storica del Novese che metterà a disposizione il proprio materiale storico.

L’azienda vitivinicola La Zerba è situata nell’Appennino Ligure-Piemontese, nel cuore delle colline che circondano le pittoresche colline del Gavi. I suoi vigneti si estendono su una superficie di 12 ettari formando un corpo unico attorno alla cantina. Dal 1973 la famiglia si dedica alla coltivazione dei vigneti, dalla fase della potatura alla vendemmia, trasmettendo da una generazione all’altra la passione, il rispetto per la natura e tutti i segreti per ottenere un vino d’eccellenza.

Venerdì 15 marzo, inoltre, alle ore 9 il Museo dei Campionissimi ospiterà la partenza della seconda tappa della Milano-Sanremo storica, rievocazione della classicissima che vedrà al via circa 30 corridori in sella a bici d’epoca.

Quest’anno la Milano-Sanremo parte da Pavia alle ore 10. Come di consueto, il passaggio della corsa in città è previsto tra le ore 12 e le 12,30 circa. I corridori, provenienti da Pozzolo Formigaro, entreranno in città da via Mazzini, percorreranno piazza della Repubblica, per poi svoltare in via Pietro Isola e proseguire lungo viale dei Campionissimi, via Ovada e strada del Turchino. Le strade cittadine interessate dal percorso saranno chiuse al traffico circa un’ora prima del passaggio e sino al termine della gara.