Anche Tortona presente alla premiazione dei “Golden Hearts 2024 – Campioni nel Cuore” organizzata dalla FIGC e dalla LND Lega Nazionale Dilettanti a Venaria Reale (To) con il patrocinio della Regione Piemonte. Il riconoscimento che va a quanti si sono impegnati per la promozione dei valori dello sport nel calcio giovanile e dilettantistico, come esempi di correttezza, onestà, generosità e fair play, è andato a Gonzalo Russo presidente dell’Audax Orione San Bernardino, e al Comune di Tortona sul cui territorio l’Audax opera, ritirato dal Sindaco Federico Chiodi accompagnato dal Consigliere delegato allo Sport Filippo Fava.

