A pochi giorni dall’anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini il Teatro Marenco in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo presenta Davidson liberamente tratto dalla sceneggiatura de Il Padre Selvaggio di Pier Paolo Pasolini.

Il Padre Selvaggio è un abbozzo di sceneggiatura scritta nel ’63 e pubblicata postuma nel fatale 1975. Il regista non trovò finanziatori, spaventati dalla sua libertà di pensiero, e il film non si realizzò. È la storia di Davidson, un ragazzo nero sensibile e acuto, proveniente da una tribù dell’Africa, e del suo incontro con un insegnante progressista e tormentato, una figura di frontiera alter ego dello stesso Pasolini.

Lo spettacolo Davidson propone una sceneggiatura ibrida che mischia codici e linguaggi differenti e che, proprio nell’assenza della sua realizzazione, offre un grande potenziale espressivo. Una forma indefinita, con qualità visive che si prestano alla messa in scena danzata, in una vertigine tra opera letteraria e teatro fisico. Questa opera sospesa racconta soprattutto il conflitto tra l’insegnante e Davidson e il nucleo di questo contrasto è il dilemma del rapporto tra bianchi e neri, il problema della libertà e della democrazia, della tensione verso l’altro da sé.

Lo spettacolo fa parte della rassegna diffusa di danza contemporanea We Speak Dance edel progetto Teatro No Limits sostenuto dalla Fondazione Piemonte dal Vivo; quest’ultima iniziativa – aperta a chiunque desideri farne esperienza – porta l’audiodescrizione a teatro, consentendo in primis al pubblico non vedente e ipovedente di godere pienamente degli spettacoli. Scene, costumi, cambi luce, movimenti degli attori e ogni altro elemento silente della messa in scena diventano “visibili”, abbattendo la barriera del buio. Teatro No Limits, rivolto all’intero e variegato pubblico del Piemonte, si configura anche come una forma alternativa di fruizione dello spettacolo dal vivo.

DAVIDSON

concept e drammaturgia Maurizio Camilli

coreografia Michela Lucenti

con Maurizio Camilli e Confident Frank

disegno luci Vincenzo De Angelis

disegno sonoro Andrea Gianessi

datore luci Francesco Traverso

assistente alla regia Ambra Chiarello

assistente alla coreografia Francesco Collavino

produzione Balletto Civile

in collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale focus CARNE

con il sostegno di ATER (Modena) e ICK (Amsterdam) e del Ministero della Cultura Italiana MIC

BIGLIETTI SINGOLI – Palchi e platea

Intero € 30 | Ridotto* € 25

*Over 65, under 18, posti visibilità ridotta, iscritti FAI, possessori Abbonamento Musei, abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, clienti del regionale di Trenitalia, abbonati al Teatro Stabile di Torino.

Per i soggetti disabili o con limitata capacità motoria si segnala che l’accesso agevolato è riservato esclusivamente alla platea e al II ordine di palchi tramite ascensore.

ORARIO BIGLIETTERIA Teatro Marenco Novi Ligure

Martedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Nelle date di spettacolo solo biglietteria serale a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto dei biglietti singoli e dell’abbonamento potranno essere utilizzati: 18app e Carta del docente.

SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI POS.

VENDITA ONLINE www.vivaticket.it

NON SONO CONCESSI RIMBORSI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA FONDAZIONE

Per info: segreteria.teatromarenco@gmail.com

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)

Per interviste e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com

TEATRO ROMUALDO MARENCO

Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)