Si è tenuto ad Alessandria il primo incontro in presenza del 2024 del Dipartimento Attività Integrata Ricerca e Innovazione regionale (DAIRI – R), che ha visto a confronto i referenti e i componenti dei Gruppi di lavoro delle Aziende Sanitarie Regionali piemontesi.

A introdurre i lavori è stato il direttore Antonio Maconi, che ha ricordato come al DAIRI sia stata attribuita, essendo anche uno dei Dipartimento di Azienda Zero, la funzione di supporto regionale per le attività di organizzazione per la ricerca sanitaria e biomedica nelle ASR.

Dopo aver ricordato brevemente le attività svolte finora, il dottor Maconi ha poi passato la parola ai referenti che, oltre al Piano attività del DAIRI Regionale per l’anno 2024, si sono soffermati sulla possibilità di sviluppare studi clinici multicentrici a livello regionale, sulla creazione di network e sulla realizzazione di eventi formativi e di divulgazione su tematiche specifiche nel Piemonte.

Inoltre, si è affrontato il tema della formazione, con l’intento di produrre un pacchetto formativo a disposizione di tutti, su argomenti basilari e approfondimenti più specifici in ambito di ricerca. È emersa anche la possibilità di creare un sottogruppo dei referenti dei Clinical Trial Center / Unit, così da garantire una maggiore organizzazione in termini di attività e personale. Non è mancato un approfondimento sulla ricerca delle professioni sanitarie, che può rappresentare un punto di riferimento solido.

In conclusione, si è ricordata la possibilità di pubblicare le attività di ricerca sulla rivista indicizzata dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, Working Paper of Public Health (WP).

Alla fine della mattinata sono stati poi presentati i locali del DAIRI-R in via Santa Caterina ad Alessandria recentemente abbelliti con i murales realizzati dall’illustratore Lele Gastini: spazi a disposizione di tutti i professionisti delle ASR e dei Gruppi di lavoro per le attività condotte nell’ambito del DAIRI Regionale.

Gruppi di lavoro suddivisi in otto aree: Sperimentazioni cliniche di Fase 1, Personale: il ruolo degli amministrativi della ricerca, Network e reti: un Grant Office regionale, Formazione: Sviluppare un sistema formativo condiviso sulla ricerca sanitaria, Rete Biobanche Regione Piemonte, La ricerca delle Professioni Sanitarie, Piano della ricerca e Comitato Tecnico Scientifico Regionale e Monitoraggio: rendicontazione scientifica regionale.

Quello di martedì 5 marzo è stato un primo incontro in presenza, a cui farà seguito un secondo già programmato per il mese di maggio, utile a consolidare questo network che, come spiegato da alcuni partecipanti, contribuirà al miglioramento delle attività condotte e dell’organizzazione all’interno delle varie ASR piemontesi.