Nella suggestiva cornice della Basilica della Madonna della Guardia, i Carabinieri di Tortona hanno incontrato i fedeli e la cittadinanza nell’ambito della campagna informativa in corso sul contrasto ai furti e alle truffe in danno di anziani e fasce deboli. Il Comandante della Compagnia ha rinnovato i consigli su come prevenire l’odioso reato e ha ribadito l’invito a chiamare il 112 in caso di dubbi o sospetti.

