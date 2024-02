L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare informa che nell’ambito dei lavori di completamento delle attività di riqualificazione e di adeguamento al transito sulla Strada Provinciale 34, nel tratto del lato a mare di via Roma, da lunedì 4 marzo fino a fine lavori – nella zona di fronte alla rivendita di tabacchi – verrà provvisoriamente installato un impianto semaforico e i pedoni verranno fatti confluire su due attraversamenti pedonali a monte e a valle della zona interessata.

Sono quindi previsti possibili disagi per i pedoni, per gli automobilisti e per l’ingresso e l’uscita da scuola. Sono anche possibili lievi ritardi per quanto riguarda il pulmino scolastico.