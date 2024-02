Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio, la società Gestione Acqua, impegnata in un intervento di riparazione della rete idrica in via Caduti della Libertà a Tortona ha comunicato la necessità di sospendere l’erogazione dell’acqua in tutta la città per il tempo necessario a sostituire parte della condotta danneggiata. Al momento Gestione Acqua prevede la ripresa del servizio alle ore 21.

