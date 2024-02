Domani, martedì 13 febbraio (Martedì Grasso), Diano Marina si colora di maschere e coriandoli per “Festeggiamo martedì grasso”, la festa in maschera dedicata ai più piccoli. L’evento si terrà in piazza Martiri della Libertà dalle 16.00 alle 19.00 circa, con animazione per bambini “Gonfiabili”, bugie, bibite e palloncini in regalo ai partecipanti.



Di seguito il calendario completo dei festeggiamenti del Carnevale a Diano Marina.



Martedì 13 febbraio 2024 – Dalle 16.00 alle 19.00 in piazza Martiri della Libertà

Festa in Maschera per bambini con animazione per bambini “Gonfiabili” bugie e bibite



Domenica 18 febbraio 2024 – A partire dalle 8.00 nelle vie del centro

Carnevale di Diano Marina

Ore 10.00 Carnevale dei bambini con esibizione di trampolieri e Fortunello/Marbella e mascotte Sciaratto

Ore 12.00 Premiazione della maschera più bella e premiazione della vetrina più bella

Ore 14.00 inizio sfilata Carri e gruppi folkloristici

Ore 17.30 circa premiazione maschere e di Miss Carnevale



Sabato 24 febbraio 2024 – Dalle 16.30 alle 20.00 nel centro cittadino

“Il Carnevale si ama”

Uscita di 2 carri allegorici e esibizione dal vivo di Ivana Spagna, Alo, Garibaldi e Dr Myine.