E’ stato prorograto al 22 febbraio (entro le ore 14.00) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad uno dei progetti del Comune di Tortona per il Servizio Civile Universale. I posti disponibili sono 26 per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari presso il Comune e dagli enti di accoglienza (Diocesi di Tortona, Comuni di Castelnuovo Scrivia e Pontecurone, Parrocchia San Matteo).

Per un approfondimento sui progetti previsti vi rimando al link: https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/servizio-civile-universale