Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, nel corso di questo fine settimana, si sono concentrati nella zona

di Serravalle Scrivia, crocevia di turisti e sempre più florido polo commerciale del basso Piemonte.

Numerose le pattuglie impiegate, soprattutto in orario serale e notturno, al fine di garantire la sicurezza sulle strade principali.

Oltre alle sanzioni riferite alle condotte di guida non conformi, sono state nuovamente riscontrare violazioni afferenti all’efficienza e alla regolarità dei veicoli circolanti, come accaduto nei giorni scorsi a Predosa e Vignole Borbera, con sequestri e sanzioni per i conducenti dei veicoli non sottoposti alla revisione periodica o privi della copertura assicurativa

obbligatoria.

