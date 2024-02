Questa mattina, lunedì 5 febbraio, è stato il Comandante della Stazione di Viguzzolo a portare l’importante messaggio di sensibilizzazione su tematiche come il *bullismo* e il *cyber-bullismo* agli alunni delle scuole.

L’incontro, tenutosi alla scuola media “Perosi” ha visto grande partecipazione da parte dei ragazzi, sempre più attenti alle problematiche che li coinvolgono direttamente, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca nazionale, che accendono i riflettori su realtà sempre più preoccupanti.

A questo si aggiunge la propensione dei più giovani alla tecnologia e al web, che merita un attento processo di educazione al fine di evitare di incorrere in pericoli, talvolta subdoli, che possono irretire i piccoli fruitori della rete. In questo settore, i consigli dei Carabinieri mirano proprio a mettere in guardia su atteggiamenti e condotte da evitare o da segnalare a genitori e insegnati affinché possano intervenire per tempo.

Il progetto, ormai avviato da tempo con ottimi riscontri, proseguirà con ulteriori incontri in molte scuole della provincia, grazie al coordinamento dei Comandi sul territorio e alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici, che rappresentano un osservatorio privilegiato sulle realtà e sulle problematiche giovanili.