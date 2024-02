Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024 le vie del centro storico (Piazza Gramsci, Corso Garibaldi e Piazza XXXI Martiri) si animeranno con le iniziative del Carnevale 2024.

L’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di eventi per unire la spensieratezza e l’allegria del Carnevale, per passare momenti in compagnia, all’aperto per divertirsi e dare libero sfogo alla fantasia.

Sabato 24 febbraio alle ore 17.00 i festeggiamenti avranno inizio con la manifestazione “Rosa Choccolat e Dulcis”. In Piazza XXXI Martiri sarà allestito il mercatino dell’artigianato e dell’enogastronomia con tanti dolci e leccornie. Sempre sabato 24, dalle ore 20.00, sarà possibile assistere allo spettacolo musicale del gruppo “I Vandali Pop Rock”. Il mercatino proseguirà per tutta la giornata di domenica 25 febbraio.

La festa continuerà con tanta animazione domenica 25 febbraio. In Piazza Gramsci vi aspetterà il gonfiabile per i bambini e alle ore 14.30 il Truccabimbi a cura della Croce Rossa di Valenza. Seguirà l’intrattenimento della Compagnia Teatrale Notte Magica e la tradizionale sfilata in costume con i carri che attraverserà Corso Garibaldi, con arrivo previsto in Piazza XXXI Martiri intorno alle ore 15.30 dove saranno premiate le maschere, i carri e i gruppi a tema più belli.

A completare il programma della giornata sarà il cantante Max Corfini del Gruppo Italiano “NEW TROLLS” con la partecipazione del DJ7 PIETRO.

“Quest’anno a Valenza si festeggerà un Carnevale ricco di appuntamenti. La festa è dedicata a grandi e piccoli, una due giorni di musica e tanta allegria con la sfilata in costume e la premiazione delle maschere più belle della parata”. Così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.