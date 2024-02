«Domani, 1 marzo, nella Giornata Internazionale contro le discriminazioni, Pro Vita & Famiglia onlus scende in piazza con un flash mob a Piazza della Rotonda, al Pantheon, alle ore 12, per dire basta contro le discriminazioni a discapito del concepito, dunque della vita nascente. E’ urgente riconoscere, come tra l’altro conferma la scienza, che ogni nascituro è un essere umano a tutti gli effetti e dunque deve avere una propria capacità giuridica e propri diritti. In Parlamento sono già presenti alcuni disegni di legge – in particolare quelli dei senatori Menia (FdI), Gasparri (FI) e Romeo (Lega) – alcuni dei quali propongono di modificare l’articolo 1 del codice civile al fine di riconoscere proprio la capacità giuridica del concepito. Non si perda più tempo e si proceda subito con la loro discussione e approvazione». Così Jacopo Coghe, portavoce della onlus.

Ufficio Stampa Pro Vita & Famiglia Onlus